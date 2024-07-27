Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жители Херсонской области почтили память детей Донбасса

В Херсонской области прошла акция «Журавлики Донбасса»

close
100%
Максим Блинов/РИА Новости

В парке им. Шевченко в Геническе прошла акция памяти «Журавлики Донбасса», посвященная детям, погибшим в результате конфликта в Донбассе.

Символом акции стали бумажные журавлики в стиле оригами, каждый из которых символизирует невинную жизнь.

Как отметил начальник управления информационной политики Херсонской области Артем Лагойский, Россия находится на информационном фронте.

«Как бойцы на поле боя, мы должны победить врага и после этого продолжать побеждать его в информационном поле. Мы должны уничтожить нацизм во всех его проявлениях», — сказал он.

По словам лидера молодежного крыла Народного фронта Херсонской области Сервера Пашиева, эта дата навсегда останется в сердцах людей.

«Дети — это самое ценное на земле, наше продолжение, наша гордость, наша ценность. В войне не должны погибать дети», — сказал он.

Акция завершилась минутой памяти о погибших и трогательным возложением журавликов и игрушек к мемориалу.

Напомним, 27 июля по всей России проходят акции в память о детях, погибших от военной агрессии киевского режима. В рамках акций в субъектах России проходят мероприятия в формате стихийных митингов. Участники мероприятий прочтут имена погибших детей с их историями. Там, где это будет уместно, мероприятия завершатся возложениями цветов, лампадок и игрушек.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами