Жители Херсонской области почтили память детей Донбасса

В парке им. Шевченко в Геническе прошла акция памяти «Журавлики Донбасса», посвященная детям, погибшим в результате конфликта в Донбассе.

Символом акции стали бумажные журавлики в стиле оригами, каждый из которых символизирует невинную жизнь.

Как отметил начальник управления информационной политики Херсонской области Артем Лагойский, Россия находится на информационном фронте.

«Как бойцы на поле боя, мы должны победить врага и после этого продолжать побеждать его в информационном поле. Мы должны уничтожить нацизм во всех его проявлениях», — сказал он.

По словам лидера молодежного крыла Народного фронта Херсонской области Сервера Пашиева, эта дата навсегда останется в сердцах людей.

«Дети — это самое ценное на земле, наше продолжение, наша гордость, наша ценность. В войне не должны погибать дети», — сказал он.

Акция завершилась минутой памяти о погибших и трогательным возложением журавликов и игрушек к мемориалу.

Напомним, 27 июля по всей России проходят акции в память о детях, погибших от военной агрессии киевского режима. В рамках акций в субъектах России проходят мероприятия в формате стихийных митингов. Участники мероприятий прочтут имена погибших детей с их историями. Там, где это будет уместно, мероприятия завершатся возложениями цветов, лампадок и игрушек.