Названа причина разрушения плотины в Челябинской области

Продолжительные осадки привели к разрушению плотины в Карабаше на Киалимском водохранилище в Челябинской области. Об этом сообщил на своей странице в «ВКонтакте» глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко.

«К настоящему времени вода из поселка ушла», — написал он.

По его словам, в настоящее время специалисты ликвидируют последствия подтопления.

27 июля в поселок Киолим прибыл полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев, который осмотрит последствия прохождения воды, после чего оценит обстановку на месте происшествия.

Вечером 26 июля в Челябинской области прорвало дамбу на Киалимском водохранилище в Карабашском округе. В администрации города Карабаш, который находится в 8 км от плотины, сообщили, что это произошло после резкого повышения уровня воды из-за сильных и продолжительных дождей. Мощный поток воды затопил поселок Киолим, в котором проживают несколько десятков человек, и создал угрозу еще трем населенным пунктам: Мухаметово, Байдашево и Карасево. МЧС организовало эвакуацию жителей из пострадавших районов.

Ранее губернатор назвал условие восстановления дамбы челябинском Киолиме.