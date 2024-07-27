В Хакасии мужчину наказали за неявку в военкомат

В Ширинском районе Хакасии 23-летнего местного жителя оштрафовали за неявку в военкомат после получения нескольких повесток. Об этом сообщает «7 канал Красноярск».

Об этом случае стало известно после того, как в отношении нарушителя было возбуждено исполнительное производство службой судебных приставов. Молодой человек признал свою вину, но выплачивать штраф в размере 120 тысяч рублей согласился лишь после профилактической беседы, где ему разъяснили, что в противном случае суд может наказать его более сурово.

Статья 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы» предусматривает наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

Подобная история месяц назад произошла в Тюмени, где 24-летний мужчина полгода прятался от военкомата в квартире и получил штраф в размере 40 тысяч рублей. Нарушитель также полностью признал свою вину и раскаялся.

Ранее мужчину лишили гражданства за отказ служить в российской армии.