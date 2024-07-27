Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Хакасии мужчину наказали за неявку в военкомат

В Хакасии призывника оштрафовали на 120 тысяч рублей за неявку в военкомат

close
100%
Zamir Usmanov/Global Look Press

В Ширинском районе Хакасии 23-летнего местного жителя оштрафовали за неявку в военкомат после получения нескольких повесток. Об этом сообщает «7 канал Красноярск».

Об этом случае стало известно после того, как в отношении нарушителя было возбуждено исполнительное производство службой судебных приставов. Молодой человек признал свою вину, но выплачивать штраф в размере 120 тысяч рублей согласился лишь после профилактической беседы, где ему разъяснили, что в противном случае суд может наказать его более сурово.

Статья 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы» предусматривает наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

Подобная история месяц назад произошла в Тюмени, где 24-летний мужчина полгода прятался от военкомата в квартире и получил штраф в размере 40 тысяч рублей. Нарушитель также полностью признал свою вину и раскаялся.

Ранее мужчину лишили гражданства за отказ служить в российской армии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами