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Россиянин пробрался на чужую дачу, устроил дебош и лег спать в трусах хозяина

В Москве хозяин дачи обнаружил у себя на кровати неизвестного мужчину

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Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Житель Москвы вернулся на дачу после отдыха и застал в кровати неизвестного мужчину. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел во Внуково. Россиянин проводил лето на даче, но в какой-то момент отправился с женой и детьми в Петербург. После возвращения он заметил, что дверь дома открыта, а окно выбито. Поднявшись на второй этаж, хозяин заметил неизвестного мужчину, который решил примерять трусы владельца коттеджа. Гость находился в состоянии алкогольного опьянения.

«В других комнатах был бардак, а на кухне – следы вечеринки. Незнакомец опустошил все запасы алкоголя на даче и готовил себе еду из продуктов в холодильнике», – сообщается в публикации.

Хозяин дома вызвал полицейских, которые разбудили неизвестного. После задержания мужчина рассказал, что провел в доме двое суток. Так как у россиянина не было при себе документов, его личность устанавливают.

Ранее в Костроме полковник тайком пробрался в спа-отель и устроил отдых в джакузи.

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