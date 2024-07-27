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Экоактивисты заблокировали проход в аэропорту Вены

Экоактивисты сели на пол и заблокировали один из проходов в аэропорту Вены

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Letzte Generation Österreich/X

Участники экологической организации «Последнее поколение Австрия» организовали протест в Венском международном аэропорту. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, активисты, сев на пол в Венском международном аэропорту и взявшись за руки, заблокировали один из проходов в здании аэропорта.

Кроме того, экоактивисты рассыпали оранжевое конфетти в одном из залов и требовали отказа австрийского правительства от использования угля, а также газа и нефти. Протестующие держали плакаты с надписью «Нефть убивает».

Подобная акция уже проводилась в среду, 24 июля. Экоактивисты протестовали в венском аэропорту, разлили краску и задержали один рейс в Рим.

До этого сообщалось, что восьмерых участников движения Extinction Rébellion, которое использует ненасильственные методы, чтобы выступать против климатических изменений, арестовали утром 23 июля в парижском метро. Причиной ареста стала расклейка стикеров против Олимпийских Игр.

Ранее экоактивистов, нарушивших работу аэропорта, задержали во Франкфурте.

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