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В Московском фитнес клубе произошла утечка ядовитых газов

Shot: в Москве сотрудники фитнес-клуба случайно устроили утечку ядовитых газов

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

В фитнес-клубе Crocus-фитнес на улице Черняховского в Москве произошла утечка ядовитых газов, причиной стали действия работников учреждения. Они залили в канистру с хлором коагулянт для очистки бассейнов, после чего началась химическая реакция с выделением ядовитых веществ, сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, все посетители и персонал заведения были эвакуированы из здания. Информации о пострадавших не поступало.

Отмечается, что для устранения последствий в усиленном режиме работают вытяжки. Кроме того, по словам посетителей фитнес-клуба, установили мощные вентиляторы.

23 июля в Красноармейском районе Волгограда произошла утечка газа, жители дома неподалеку от места аварии эвакуированы. ЧП произошло рано утром у дома №16а по улице Канатчиков. К месту аварии съехались представители «Волгоградгоргаза», МЧС, скорая, сотрудники управляющей компании.

Ранее петербурженке откусили палец во время посещения фитнес-клуба.

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