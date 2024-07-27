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В Приморье неизвестный ворвался с топором в магазин

В Приморском крае неизвестный ворвался с топором в магазин и ранил продавщицу

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Depositphotos

В Приморском крае неизвестный ворвался с топором в магазин и ранил продавца. Об этом сообщает Telegram-канал Svodka25.

Инцидент произошел в поселке городского типа Пограничный. Уточняется, что мужчина ворвался в магазин и зашел за торговый прилавок, держа в руках топор. Он набросился на женщину, ударил ее несколько раз. После неизвестный покинул магазин.

По данным канала, этот мужчина занимается вымогательством и зверством, угрожает и нападает на людей. Пострадавшая рассказала, что ей было нанесено ножевое ранение в руку. Пострадали несколько человек, в том числе сестра продавщицы.

Мотивы преступления пока неизвестны.

Telegram-канал »Марк Чернослив» пишет, что у нападавшего нет гражданства. Пострадавшая заявила каналу, что обращения в полицию в связи со злоумышленником ни к чему не приводят.

Похожий случай произошел в Санкт-Петербурге в начале июля. Мужчина с топором напал на сотрудника магазина «Лента» на Планерной улице. Пострадавший получил не менее девяти ударов топором, его в тяжелом состоянии госпитализировали.

Ранее кузбассовец ранил троих силовиков топором и ножом.

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