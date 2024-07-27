Жительница Миасса рассказала, как затопило ее дом: «У детей шок»

Жительница города Миасс Челябинской области Татьяна (имя изменено) рассказала «Газете.Ru», что ее и соседский дома затопило из-за трубы, которая не справилась с сильными осадками и напором воды. По ее словам, комнаты быстро заполнились водой, Татьяна с детьми успели забрать из дома только документы. Семья до сих пор не может попасть домой.

«Это все произошло на улице Островского сегодня ночью. У нас рядом с домом протекает горная вода по оврагу, но с таким количеством воды и осадков не успевает справляться, так как труба очень маленькая. На улицах выше стоят широкие и большие трубы, а у нас — нет. Соседей тоже затопило. Вода резко поднялась, в туалет было не выйти. Пришлось звонить в 112 и вызывать МЧС. Потом в дом пошла вода, комнаты очень быстро заполнились водой, мы испугались. У меня четверо детей, нам сказали брать только нужное и ценное, коляску даже забыли взять. Самое главное — документы взяли. Под утро уехали к свекрови, сейчас до сих пор не можем попасть домой, так как двери замкнуло. Жду мужа, чтобы съездить с ним и посмотреть, что да как. Детей только недавно уложила спать, у них видимо шок, как и у меня», —сказала она.

До этого в Челябинской области прошли сильные дожди. В местном гидрометцентре сообщили, что с 25 по 17 июля в Миассе выпало 131 мм осадков.

Ранее в Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу.