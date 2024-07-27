Обвиняемый в подрыве авто в Москве частично признал вину

Евгений Серебряков, обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве, в ходе следственных действий частично признал свою вину. Об этом сообщает Следственный комитет России.

В Telegram-канале ведомства опубликовано видео, в котором Серебряков в ходе следственных действий рассказывает и показывает, как он установил под машину взрывное устройство.

«В ходе допроса он частично признал вину в инкриминируемых деяниях и при проверке показаний на месте подробно рассказал следователям столичного СК об обстоятельствах совершения преступления», — говорится в сообщении Следственного комитета.

24 июля в Москве произошел взрыв внедорожника офицера Генерального штаба Андрея Торгашова. По данным МВД РФ, исполнитель взрыва, действуя по заданию украинских спецслужб, установил взрывное устройство под автомобиль и дистанционно его активировал. В результате инцидента пострадали Торгашов и его жена, офицер потерял конечности. По подозрению в совершении преступления в турецком Бодруме при содействии местной разведки задержали Евгения Серебрякова. Вечером того же дня суд заочно арестовал мужчину и обвинил его в незаконном хранении взрывчатки и покушении на ликвидацию двух человек.

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Ранее стало известно, что дело Серебрякова могут переквалифицировать на теракт и государственную измену.