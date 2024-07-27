Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Автобус с журналистами попал в ДТП после церемонии открытия Олимпиады

ТАСС: автобус с журналистами попал в ДТП после открытия ОИ

close
100%
Depositphotos

Заполненный журналистами автобус попал в аварию на пути в главный пресс-центр с церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Об этом ТАСС рассказала журналистка японского издания «Ёмиури симбун» Вакако Юки.

«Автобус, совершая маневр, боком въехал в большой черный металлический столб», — рассказала журналистка.

Юки добавила, что водитель «был в шоке», увидев, как несколько человек, в том числе собеседница агентства, упали на пол в результате столкновения. Журналистка пожаловалась, что у нее до сих пор есть болевые ощущения в руке.

Юки добавила, что автобус был максимально заполнен людьми, не оставалось свободных сидячих мест. По словам журналистки, пассажирам удалось вывести водителя из шокового состояния криками.

Впервые в истории Олимпиад церемония проходила не на стадионе, а на фоне достопримечательностей города. Сообщалось, что атлеты проплыли по Сене от Аустерлицкого до Йенского моста на 180 лодках.

Перед открытием Игр в Париже олимпийский факел пронес рэпер Снуп Догг, тогда как факелоносец в костюме ассасина пробежал с олимпийским огнем по крышам города.

Ранее в РПЦ оценили намек на «Тайную вечерю» на открытии Олимпиады в Париже.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами