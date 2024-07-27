Автобус с журналистами попал в ДТП после церемонии открытия Олимпиады

Заполненный журналистами автобус попал в аварию на пути в главный пресс-центр с церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Об этом ТАСС рассказала журналистка японского издания «Ёмиури симбун» Вакако Юки.

«Автобус, совершая маневр, боком въехал в большой черный металлический столб», — рассказала журналистка.

Юки добавила, что водитель «был в шоке», увидев, как несколько человек, в том числе собеседница агентства, упали на пол в результате столкновения. Журналистка пожаловалась, что у нее до сих пор есть болевые ощущения в руке.

Юки добавила, что автобус был максимально заполнен людьми, не оставалось свободных сидячих мест. По словам журналистки, пассажирам удалось вывести водителя из шокового состояния криками.

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