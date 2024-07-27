Нет ничего более ужасного, чем гибель неповинных детей в военных конфликтах, заявила политолог, член экспертного клуба «Дигория» Анастасия Слепова.

«С 2014 года на глазах мировой общественности и под «контролем» международных правозащитных организаций в результате множественных обстрелов ВСУ территории Донбасса погибло 330 детей, около 1000 было покалечено», — сказала она.

Слепова отметила, что Россия навсегда запомнила трагедию кровавого воскресенья 27 июля 2014 года.

«В этот день украинская армия целенаправленно нанесла массированный удар по пешеходным улицам и паркам в самом центре Горловки, где гуляли мирные жители, тогда впервые столкнувшиеся с обстрелами. В результате погибло 22 человека, в том числе и дети. Мрачным символом трагедии стала «Горловская Мадонна» — Кристина Жук, раненная осколком снаряда ВСУ и пытавшаяся спасти свою 10-месячную дочь Киру в своих объятиях», — сказала политолог.

Слепова добавила, что сегодня Донбасс продолжает подвергаться ночным и дневным атакам объектов гражданской инфраструктуры.

«Особенно чудовищным является то, что украинская сторона считает наиболее успешными удары, влекущие за собой детские жертвы. Боевики таким образом пытаются спровоцировать российских военных на ответные удары, которые приведут к усилению эскалации», — отметила политолог.

Она подчеркнула, что Киев неоднократно доказывал и продолжает доказывать, что собственные граждане не имеют для него никакого значения, не говоря уже о жителях России или друг стран.

Напомним, 27 июля по всей России проходят акции в память о детях, погибших от военной агрессии киевского режима. В рамках акций в субъектах России проходят мероприятия в формате стихийных митингов. Участники мероприятий прочтут имена погибших детей с их историями. Там, где это будет уместно, мероприятия завершатся возложениями цветов, лампадок и игрушек.