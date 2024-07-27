Историк заявил о необходимости хранить память о погибших от рук Киева детях

Вспоминать о погибших от военной агрессии киевского режима детях Донбасса и Новороссии грустно, но делать это необходимо, заявил в беседе с «Газетой.Ru» исполнительный директор газеты «Донецкий Кряж», историк, бывший замминистра информации ДНР, лектор российского общества «Знание», отец семерых детей Артем Ольхин.

«Не так давно мне довелось побывать на нескольких мероприятиях «Мастерской новых медиа» — программы мастерской управления «Сенеж». Общаясь с участниками из разных регионов страны, я увидел неравнодушную реакцию на любую информацию, связанную с Донбассом — фильмы, книги, известия о новых потерях и жертвах», — поделился Артем Ольхин.

Он убежден, что это неравнодушие охватывает всю Россию.

«Я не делю регионы России на старые и новые. Мы все одна большая страна. У нас одна Родина, одна боль, общая вера в победу», — сказал Артем Ольхин.

Историк отметил, что проводить специальные мероприятия в память о погибших детях необходимо для того, чтобы актуализировать информацию о таких событиях.

«Жители Донбасса знают, что Россия с ними. Уже почти стерлась граница между людьми. Сейчас в любой точке России можно встретить родственника», — отметил историк.

Ольхин подчеркнул, что сейчас идет общая борьба России против украинского нацизма.

«Победив этот украинский нацизм мы сможем остановить поток бессмысленных убийств. Все, что было развязано против России, было сделано Западом руками украинцев», — сказал Ольхин.

Напомним, 27 июля по всей России пройдут акции в память о детях, погибших от военной агрессии киевского режима. В рамках акций в субъектах России пройдут мероприятия в формате стихийных митингов. Участники мероприятий прочтут имена погибших детей с их историями. Там, где это будет уместно, мероприятия завершатся возложениями цветов, лампадок и игрушек.