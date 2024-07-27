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В Одессе объяснили запах гниения, который стоит в городе

«Страна.ua»: в Одессе массовый мор рыбы вызвал неприятный запах

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Depositphotos

В Одессе из-за массового мора рыбы в Хаджибейском лимане распространился неприятный запах. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«В Одессе из-за мора рыбы по городу стоит неприятный запах. Местные жители пишут, что пахнет «тухлой рыбой» и «канализацией», — говорится в сообщении.

По данным издания, в Хаджибейском лимане в результате мора рыбьи туши заполнили водоемы. Массовый мор рыбы произошел из-за захоронения ядохимикатов.

До этого сообщалось, что международная группа ученых под руководством специалистов из Университета Норд в Норвегии предупредила об угрозе локального вымирания для некоторых видов рыб в Северном Ледовитом океане и на севере Атлантики.

По словам специалистов, рыбий мор может произойти из-за изменения климата. В результате будет нанесен огромный ущерб экосистеме в арктической зоне, так как могут полностью исчезнуть некоторые виды рыб.

В свою очередь ученые из Океанографического института Вудс-Хоул в США и других научных учреждений предупредили о риске загрязнения Балтийского моря таллием. Это вещество является наиболее токсичным металлом для водных жителей.

Ранее сообщалось, что в России полностью запретят вылов воблы.

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