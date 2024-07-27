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Стало известно, сколько детей погибли от действий ВСУ с начала года

Мирошник: минимум 40 детей на территории РФ погибли от действий ВСУ

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Пресс-служба правительства Херсонской области

Минимум 40 детей погибли на территории России от действий украинской армии с января текущего года. Об этом сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«С января 2024 года в результате обстрелов киевским режимом гражданской инфраструктуры на территории Российской Федерации погибли как минимум 40 детей», — сообщил посол.

Мирошник добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают «творить беззаконие и детоубийство», которое началось 10 лет назад.

Также посол сообщил, что ранения различной степени тяжести за время боевых действий получили 143 ребенка.

27 июля в Донецкой народной республике отмечается День памяти детей — жертв войны в Донбассе. Эта памятная дата была установлена главой республики Денисом Пушилиным 11 июля 2022 года.

Учреждение дня памяти было сделано с целью увековечить память детей, которые погибли с 2014 года на территории Донбасса под огнем украинской армии.

Так, по недавней информации, из-под завалов после обстрела ВСУ города Токмак Запорожской области извлекли тела погибших. Среди погибших числятся двое детей.

Ранее семью из девяти человек нашли убитой в ДНР.

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