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В Петербурге ребенок подал отцу банку с хлором и попал в больницу в тяжелом состоянии

В Красном Селе маленький ребенок отравился парами хлора

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Shutterstock

Ребенок из Петербурга попал в больницу после того, как решил подать отцу банку с таблетками хлора. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в доме на Телеграфной улице в Красном Селе. По словам родителей, ребенок хотел помочь главе семьи, взял предмет и открыл крышку. Двухлетний мальчик вдохнул хлоросодержащие пары из банки, разогретой на солнце.

В результате пострадавшего доставили в детскую больницу с отравлением парами, состояние пациента специалисты оценивают как тяжелое. О деталях информация отсутствует.

На ситуацию обратили внимание в правоохранительных органах. На данный момент проводится проверка.

Известно, что ребенок растет в благополучной семье, на учете они не состояли.

До этого в Красноярском крае ребенок отравился мышиным ядом. По версии правоохранителей, девочка играла рядом с матерью на кухне, пока родительница занималась домашними делами. В какой-то момент младший член семьи нашел средство и съел его.

Женщина увидела крошки от яда и обратилась к фельдшеру. Врачам удалось спасти ребенка.

Ранее в варшавском районе Таргувек люди массово отравились хлором в бассейне.

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