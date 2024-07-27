На улице столицы заметили испуганного лисенка

Москвичи в ночь на субботу возле кафе в столичном районе Проспект Вернадского заметили лисенка. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным очевидцев, испуганный зверек бежал по улице Семенова-Тян-Шанского, затем направился в сторону метро Новаторская.

Начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров рассказал, что встреча с лисой, как правило, не несет никакой опасности. По словам эксперта, нападать на людей животные могут лишь в крайних случаях.

В ведомстве также напомнили, что не стоит играть или пытаться накормить лису, поскольку это, прежде всего, дикое животное.

До этого биолог Павел Глазков рассказал, что в столичных лесах можно встретить лисят, однако, и с ними не стоит взаимодействовать. Эксперт напомнил, что это, прежде всего, дикие животные и уточнил, что при укусе лисы может произойти заражение крови.

Но несмотря на то, что лисы дикие животные, в Британии произошла удивительная история. Мужчина смог вылечить лису от тяжелой формой чесотки и подружился с ней. Британец рассказал, что зверь привык к нему и его поведение стало напоминать «поведение собаки, нежели дикого зверя».

Ранее диких лисят перепутали с брошенными котятами и принесли ветеринарам.