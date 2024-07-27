Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал агентству РИА Новости о погоде в Москве в субботу.

По словам синоптика, ситуацию в столичном регионе будет формировать медленно разрушающийся и теряющий силы антициклон. Наряду с переменной облачностью во второй половине дня, преимущественно на севере и западе региона, ожидаются небольшие кратковременные дожди. Днем температура воздуха в Москве составит от +26°C до +28°C, а в Подмосковье — от +24°C до +29°C. Леус отметил, что такие значения на два-три градуса выше климатической нормы.

Согласно прогнозу специалиста, ветер будет дуть западный со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать, однако останется в пределах нормы — барометры покажут 746 миллиметров ртутного столба.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прогнозировал, что с 29 июля в Центральную Россию начнут приходить холодные воздушные массы, что приведет к снижению температуры до 19 — 23°C. По словам синоптика, такая температура будет на два градуса ниже климатической нормы для Центральной России. Ожидается также значительное снижение температуры в регионах Поволжья, Урала и на юге европейской части страны.

Ранее в Google создали искусственный интеллект для более точного прогноза погоды.