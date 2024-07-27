Жителей Белгородской области предупредили об опасности атаки беспилотников

На территории Белгородской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом говорится в Telegram-канале мэрии Белгорода.

Незадолго до этого сообщалось, что силы противовоздушной обороны (ПВО) вечером 26 июля уничтожили и перехватили 21 украинский беспилотник самолетного типа в Брянской области.

26 июля беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал недействующее предприятие в поселке Горшечное Горшеченского района Курской области.

В тот же день губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о последствиях ночной атаки 47 украинских дронов в регионе. По его словам, в результате атаки никто не пострадал, все ландшафтные пожары были оперативно потушены дежурными расчетами.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.