Губернатор Челябинской области поедет на место прорыва дамбы

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил о проведении оперативного штаба на месте прорыва дамбы в субботу, 27 июля. Об этом губернатор пишет в Telegram-канале.

«Держу ситуацию на личном контроле. Сейчас главное - разместить в безопасности людей. С остальными последствиями обязательно разберемся. Завтра выеду утром на место, проведу оперативный штаб, примем все необходимые решения», — заявил Текслер в обращении к жителям региона.

До этого в МЧС России заявили, что в Челябинской области приступят к восстановлению дамбы после прорыва утром в субботу, 27 июля.

Вечером 26 июля в Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу. Отмечается, что в зоне подтопления находится около 200 человек. В зоне бедствия уже эвакуированы 163 человека, в том числе 21 ребенок.

Ранее челябинский губернатор Текслер подтвердил, что поселок Киолим затоплен после прорыва водохранилища.