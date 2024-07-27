В Самарской области ликвидировано открытое горение на «Куйбышевазоте»

На заводе «Куйбышевазот» ликвидировано открытое горение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональной управление МЧС.

По данным ведомства, открытый огонь был ликвидирован в 01.35 часов (00.35 мск).

До этого РИА Новости сообщало, что в городе Тольятти Самарской области горит здание, в котором находится предприятие «Куйбышевазот».

Строение расположено по адресу: улица Новозаводская, дом 6. В результате пожара никто не пострадал. В тушении огня принимали участие 59 человек и 21 единица техники.

22 июля на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Туапсе в Краснодарском крае случился пожар. Оперативный штаб Краснодарского края сообщал, что в результате падения обломков БПЛА в Туапсе был поврежден нефтеперерабатывающий завод. С огнем боролись 31 единица техники и 91 человек.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.