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В Самарской области ликвидировано открытое горение на «Куйбышевазоте»

МЧС: в Самарской области ликвидировали открытое горение на заводе «Куйбышевазот»

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Shutterstock

На заводе «Куйбышевазот» ликвидировано открытое горение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональной управление МЧС.

По данным ведомства, открытый огонь был ликвидирован в 01.35 часов (00.35 мск).

До этого РИА Новости сообщало, что в городе Тольятти Самарской области горит здание, в котором находится предприятие «Куйбышевазот».

Строение расположено по адресу: улица Новозаводская, дом 6. В результате пожара никто не пострадал. В тушении огня принимали участие 59 человек и 21 единица техники.

22 июля на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Туапсе в Краснодарском крае случился пожар. Оперативный штаб Краснодарского края сообщал, что в результате падения обломков БПЛА в Туапсе был поврежден нефтеперерабатывающий завод. С огнем боролись 31 единица техники и 91 человек.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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