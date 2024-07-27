Массовое отравление хлором зарегистрировано в Варшаве

В бассейне в Варшаве посетители массово отравились хлором. Об этом сообщает радио RMF FM.
«Массовое отравление произошло в бассейне в Варшаве. 23 человека, которые плавали в бассейне Polonez OSiR в варшавском районе Таргувек, имеют симптомы отравления хлором. Спасатели доставили 21 человека, среди которых есть дети, в госпитали», — сообщили в эфире.
Утверждается, что на момент госпитализации все пострадавшие оставались в сознании, а всего из бассейна были эвакуированы около 60 человек.
До этого в Москве арестовали 24-летнего продавца шаурмы, которой отравились постояльцы хостела.
По версии правоохранителей, фигурант работал в точке общепита без медицинской книжки. Мужчина изготавливал и продавал потребителям шаурму с мясом, в котором обнаружили патогенные микроорганизмы, включая сальмонеллы. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее в сибирском городе зафиксировали массовое отравление шаурмой.