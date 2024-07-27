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В Челябинской области приступят к восстановлению дамбы утром 27 июля

МЧС РФ: восстанавливать дамбу в Челябинской области начнут утром 27 июля

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Shutterstock/sunakri

В Челябинской области приступят к восстановлению дамбы после прорыва утром 27 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

По информации ведомства, на месте прорыва дамбы работают спасатели.

«С наступлением светлого времени суток [спасатели] приступят к проведению аварийно-восстановительных и других неотложных работ по разбору последствий размыва насыпного участка дамбы на Киолимовском водохранилище», — говорится в сообщении.

До этого спасатели МЧС России эвакуировали 163 человека после прорыва дамбы в Челябинской области. Эвакуация населения проводилась в поселках Киолим, Мухаметово, Байдашево и Карасево, которые находятся по ходу движения воды.

Вечером 26 июля в Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу. Отмечается, что в зоне подтопления находится около 200 человек.

Ранее челябинский губернатор Текслер подтвердил, что поселок Киолим затоплен после прорыва водохранилища.

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