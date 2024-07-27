В Курской области объявили опасность атаки БПЛА

На территории Курской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

По его словам, силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) приведены в готовность для отражения возможной атаки.

Незадолго до этого стало известно, что системы ПВО вечером 26 июля уничтожили и перехватили 21 украинский беспилотник самолетного типа в Брянской области.

26 июля временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в Беловском районе с коптеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) были сброшены взрывные устройства, в результате чего линии электропередачи получили повреждения.

В тот же день губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о последствиях ночной атаки 47 украинских беспилотников в регионе. По его словам, в результате атаки никто не пострадал, все ландшафтные пожары были оперативно потушены дежурными расчетами.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.