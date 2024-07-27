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В реках Челябинской области ожидаются резкие подъемы воды

Уральский гидрометцентр: в реках Челябинской области ожидается подъем воды

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Shutterstock/sunakri

Из-за сильных дождей в реках Челябинской области ожидается резкий подъем уровня воды. Об этом сообщает Уральский гидрометцентр.

«27-29 июля в районах выпадения сильных дождей ожидаются резкие подъемы уровней воды в небольших реках, формирование локальных дождевых паводков, местами с выходом воды на пойму», — говорится в сообщении.

Синоптики прогнозируют подтопление пониженных участков местности. Наиболее неблагоприятная ситуация в Челябинской области ожидается на реках бассейнов Урала и Камы и на участках рек, расположенных ниже прудов и водохранилищ.

27 июля в Свердловской, Челябинской и Курганской областях ожидаются сильные и очень сильные и продолжительные дожди и ливни.

До этого РИА Новости сообщало, что в Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу.

В результате прохождения обильных осадков и увеличения притока воды к Киалимскому водохранилищу произошел смыв плотины длиной 100 метров, которое впадает в реку Большой Киалим.

Ранее челябинский губернатор Текслер подтвердил, что поселок Киолим затоплен после прорыва водохранилища.

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