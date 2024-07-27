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В руководстве Челябинской области прокомментировали ситуацию с эвакуированными

Власти Челябинской области утверждают, что никто не пострадал при прорыве дамбы

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Александр Грызунов

Никто не пострадал при прорыве дамбы Киалимского водохранилища. Об этом сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

«Предварительно, пострадавших нет. Тем не менее, медики готовы оказать помощь, если потребуется», — сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Причиной прорыва дамбы называют обильные осадки.

До этого спасатели МЧС России эвакуировали 163 человека (из них — 21 ребенка) после прорыва дамбы в Челябинской области.

Вечером 26 июля в Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу. Отмечается, что в зоне подтопления находится около 200 человек. В результате прохождения обильных осадков и увеличения притока воды к Киалимскому водохранилищу, которое впадает в реку Большой Киалим, произошел смыв плотины длиной 100 метров. По ходу движения находятся четыре села, Киолим, Мухаметово, Байдашево и Карасево.

Ранее в Челябинской области ввели режим ЧС.

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