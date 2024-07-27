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Сотрудники МЧС эвакуировали свыше сотни человек в Челябинской области

Спасатели эвакуировали 163 человека после прорыва дамбы в Челябинской области

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Спасатели МЧС России эвакуировали 163 человека после прорыва дамбы в Челябинской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Сотрудники МЧС России эвакуировали 163 человека, из которых 21 ребенок, в Карабашском городском округе», — сообщили в пресс-службе МЧС.

Уточняется, что эвакуация населения проводилась в поселках Киолим, Мухаметово, Байдашево и Карасево, которые находятся по ходу движения воды.

До этого стало известно, что поселок Киолим оказался затоплен после прорыва плотины Киалимского водохранилища.

Вечером 26 июля в Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу. Отмечается, что в зоне подтопления находится около 200 человек. В результате прохождения обильных осадков и увеличения притока воды к Киалимскому водохранилищу, которое впадает в реку Большой Киалим, произошел смыв плотины длиной 100 метров.

Ранее в Челябинской области ввели режим ЧС.

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