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Каждый третий россиянин в путешествиях сталкивается с головной болью и переутомлением

Более трети россиян считают самолет самым комфортным транспортом для путешествий

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Shutterstock/Bizi88

Каждый третий (34%) опрошенный россиянин сталкивался в дороге во время путешествий с переутомлением и головной болью, 21% испытывает укачивание, 14% отметили, что в дороге их чаще всего беспокоят переохлаждение или простуда, 10% выбрали обезвоживание, 8% — отравления. Это показало исследование сервисов СБЕР ЕАПТЕКА и Купибилет, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Венозную недостаточность и проблемы с давлением в пути назвали 6% и 5% соответственно, обморок и потеря сознания случались у 2% опрошенных.

При этом почти половина опрошенных (44%) признались, что ориентируются на состояние своего здоровья прежде всего и выбирают наиболее комфортный вид транспорта, чтобы не испытывать недомогания в пути. Для 21% важнее скорость, столько же (21%) указывают низкую цену как первый приоритет при выборе транспорта для путешествий, 14% отметили безопасность.

Любопытно, что в ответ на вопрос о том, какой вид транспорта считать самым здоровым и комфортным для путешествий, мнения разделились: 37% назвали самолет как самый безопасный транспорт для здоровья и жизни, 28% выбрали поезд, 15% отметили автомобиль с климат-контролем и анатомически правильными сидениями, 13% — велосипед и 7% — пароход или другие водные виды транспорта.

По словам Аллы Сапроновой, территориального управляющего московского региона СБЕР ЕАПТЕКИ, эксперта-фармацевта, в дорогу можно собрать мини-вариант аптечки путешественника, укомплектовав ее самым необходимым, что всегда должно быть под рукой: антигистаминными средствами, препаратами от укачивания, отравлений и диареи, обезболивающими, спазмолитиками, а также жаропонижающими. Остальное можно добавить по выбору, если есть такая необходимость.

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