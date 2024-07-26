В Брянской области за час сбили 12 украинских беспилотников

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в течение часа сбили 12 украинских беспилотников над Брянской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, шесть дронов уничтожены над Выгоничским районом, три беспилотника — над Трубчевским районом. По одному беспилотнику сбиты над Карачевским, Брасовским и Брянским районами.

Чиновник отметил, что пострадавших и разрушений нет.

Он добавил, что на местах работают экстренные и оперативные службы.

26 июля временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в Беловском районе с коптеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) были сброшены взрывные устройства, в результате чего линии электропередачи получили повреждения.

В этот же день губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о последствиях ночной атаки 47 беспилотников в регионе. По его словам, в результате атаки никто не пострадал, все ландшафтные пожары были оперативно потушены дежурными расчетами.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.