Шестилетний мальчик, упавший со второго этажа в подмосковном ТЦ, сбежал из детсада

Шестилетний ребенок, который упал со второго этажа в подмосковном ТЦ, перед этим сбежал из детсада. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента образования и науки.

По информации пресс-службы, произошла «недопустимая ситуация» — мальчик выбежал за территорию детского сада и самостоятельно дошел до торгового центра, который находится в десяти минутах ходьбы от дошкольной организации. Там ребенок стал кататься на перилах и сорвался с высоты второго этажа на эскалатор.

Пострадавший госпитализирован, врачи оказывают ему всю необходимую помощь. На месте происшествия работают правоохранительные органы. Отмечается, что в детском саду поиски мальчика после его пропажи начались незамедлительно.

До этого столичная прокуратура опубликовала кадры, как ребенок балуется и залезает на перила движущегося эскалатора. Затем малолетний теряет равновесие, переваливается через стеклянное ограждение и летит вниз.

Ранее группа пятилетних детей стащила ключ и сбежала из детсада в Улан-Удэ.