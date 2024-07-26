Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шестилетний мальчик, упавший со второго этажа в подмосковном ТЦ, сбежал из детсада

В Подмосковье ребенок, упавший с высоты в ТЦ, перед этим сбежал из детсада

close
100%
Depositphotos

Шестилетний ребенок, который упал со второго этажа в подмосковном ТЦ, перед этим сбежал из детсада. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента образования и науки.

По информации пресс-службы, произошла «недопустимая ситуация» — мальчик выбежал за территорию детского сада и самостоятельно дошел до торгового центра, который находится в десяти минутах ходьбы от дошкольной организации. Там ребенок стал кататься на перилах и сорвался с высоты второго этажа на эскалатор.

Пострадавший госпитализирован, врачи оказывают ему всю необходимую помощь. На месте происшествия работают правоохранительные органы. Отмечается, что в детском саду поиски мальчика после его пропажи начались незамедлительно.

До этого столичная прокуратура опубликовала кадры, как ребенок балуется и залезает на перила движущегося эскалатора. Затем малолетний теряет равновесие, переваливается через стеклянное ограждение и летит вниз.

Ранее группа пятилетних детей стащила ключ и сбежала из детсада в Улан-Удэ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами