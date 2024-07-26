Челябинский губернатор подтвердил, что поселок Киолим затоплен после прорыва водохранилища

Поселок Киалим затоплен после прорыва плотины Киалимского водохранилища. Об этом заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем Telegram-канале.

«Был затоплен поселок Киолим. Дальше вода пошла в сторону других населенных пунктов. Из Киолима были эвакуированы жители, размещены в Карабаше, в пунктах временного размещения», — написал он.

Текслер сообщил, что в субботу выедет на место ЧП.

До этого стало известно, что 35 человек эвакуированы из поселка Киолим после прорыва дамбы на Киалимовском водохранилище.

Вечером 26 июля в Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу. Отмечается, что в зоне подтопления находится около 200 человек. В результате прохождения обильных осадков и увеличения притока воды к Киалимскому водохранилищу, которое впадает в реку Большой Киалим, произошел смыв плотины длиной 100 метров. По ходу движения находятся четыре села.

До этого прорыв дамбы произошел на втором по величине пресноводном озере Китая. Ширина прорыва составляла около 10 метров, однако под напором воды он продолжает расширяться. Специалисты возвели временную насыпь в двух километрах от дамбы.

Ранее в Челябинской области ввели режим ЧС.