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Уровень загрязненности реки Сена был повышен в момент купания в ней мэра Парижа Идальго

FI: уровень загрязненности Сены был повышен в момент купания в ней мэра Парижа

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Michel Euler/AP

Загрязненность воды в реке Сена была повышена, когда в ней купалась мэр Парижа Анн Идальго. Об этом сообщила радиостанция France Info.

Отмечается, что уровень содержания в воде в этот день кишечной палочки и энтерококков превышал пороговые значения.

17 июля Идальго искупалась в Сене в попытке на личном примере продемонстрировать, что вода в реке пригодна для проведения соревнований в рамках летних Олимпийских игр. Незадолго до этого место, где чиновница совершила заплыв, обследовали специалисты. Они достали со дна реки два велосипеда и скутер.

20 июля сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон не планирует купаться в Сене для того, чтобы показать результаты очистки реки до начала летних Олимпийских игр в Париже.

Летние Олимпийские игры пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее в МИД РФ назвали уродством изменения в олимпийском движении.

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