Российские и зарубежные волонтеры собрались в Петербурге на слете «Послы Победы»

Сто победителей международного конкурса «Послы Победы. Ленинград» из 54 регионов России и шести иностранных государств собрались в Петербурге, чтобы подготовиться к сопровождению главного военно-морского парада. Об этом сообщили в пресс-службе всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

На открытии слета «Послы Победы. Ленинград» было зачитано приветственное обращение первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко.

«С 2022 года активисты всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» сопровождают главный военно-морской парад нашей страны. Убежден, что вы плодотворно проведете эти дни и внесете значимый вклад в подготовку и проведение праздника», — отметил Кириенко.

Добровольцы пройдут образовательную программу, мастер-классы и тренинги, встретятся с участниками Великой Отечественной войны, посетят музеи города.

По словам депутата Госдумы, председателя центрального штаба движения «Волонтеры Победы» Ольги Занко, команда волонтеров уже третий сопровождает главный военно-морской парад.

«Важно, чтобы участники слета возвращались в свои регионы с новыми знаниями, навыками и вдохновением, готовые рассказать о своем опыте и поддерживать волонтерские инициативы на местах», — подчеркнула парламентарий.

Ветеран Великой Отечественной войны, капитан 1-го ранга, председатель совета региональной общественной организации «Ветераны-подводники Санкт-Петербурга» Михаил Мороз поблагодарил волонтеров за их работу.

«Слово «Победа» в душах различных поколений поднимает особые чувства, особое настроение. Но то, что вы, волонтеры, возвели это еще в такой ранг, что вы ежегодно стали праздновать, отмечать эту знаменательную дату — это особенно трогает», — сказал ветеран, обращаясь к участника слета.

Движение «Волонтеры Победы» проводит конкурс «Послы Победы. Ленинград» с 2022 года. Победители определяются из числа добровольцев, внесших большой вклад в сохранение исторической памяти в своем населенном пункте.