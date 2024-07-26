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Петербургский студент рассказал, почему советует друзьям перестать пользоваться YouTube

Студент Мулявко: поддержка наших исполнителей не должна караться блокировками

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Depositphotos

Раньше YouTube был площадкой для творчества, самовыражения. Теперь платформа погрязла в политике и стала рупором для освещения однобокой позиции Запада, заявил в беседе с «Газетой.Ru» 21-летний студент из Петербурга Арсений Мулявко, чей аккаунт был заблокирован после размещения клипа Олега Газманова.

Студент рассказал, что не является блогером. YouTube использовал для просмотра образовательного контента и прослушивания музыки. На своем канале он выкладывал видео и клипы, которые не имеют отношения к политике.

Узнав, что клип Олега Газманова «Русский мир» заблокировали, молодой человек опубликовал видео в поддержку артиста.

«Спустя два дня мой канал заблокировали. Писал в поддержку, но мне не ответили. Я разочаровался в YouTube. Поддержка наших исполнителей не должна так караться. Друзьям советую переходить на отечественные площадки, например, на Rutube», — сказал Арсений Мулявко.

Студент сообщил, что поддерживает инициативу депутата Госдумы Александра Хинштейна по замедлению работы YouTube в России.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил в своем Тelegram-канале, что так называемая «деградация» YouTube является вынужденным шагом, направленным не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса.

По мнению парламентария, руководство американской площадки «по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать» законодательство РФ.

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