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Стало известно, как американцы относятся к возможной отставке Байдена

ТАСС: большинство американцев считают, что Байден должен уйти в отставку

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Al Drago - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Согласно опросу, проведенному социологической компанией Rasmussen Reports, большинство американских избирателей считают, что Джо Байден должен покинуть пост президента США до окончания своего срока. Данные опроса приводит ТАСС.

Результаты опроса, опубликованные в пятницу, показали, что 52% американских избирателей считают, что Байден должен уйти в отставку. При этом 76% респондентов поддерживают его решение не баллотироваться на второй срок, в то время как 18% не согласны с его выбором.

Опрос, проводился по телефону и онлайн с 22 по 24 июля среди 1074 американских избирателей. Погрешность опроса составляет три процентных пункта.

Американский постпред при ООН Никки Хейли назвала ожидаемым решение президента США об остановке предвыборной кампании.

До этого политик Роберт Кеннеди — младший заявил, что Байден запятнал свою репутацию из-за того, что своевременно не отказался выйти из президентской гонки.

Ранее Байдена назвали героем за выход из президентской гонки.

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