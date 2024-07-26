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В Ульяновске при пожаре в жилом доме не выжили три человека

СК РФ: троих пострадавших при пожаре в доме в Ульяновске спасти не удалось

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с пожаром в многоэтажном жилом доме в городе Ульяновске. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления ведомства по Ульяновской области.

В заявлении подчеркивается, что в результате возгорания было повреждено имущество жильцов и не выжили три человека. Среди них — двухлетний ребенок. На этом фоне было заведено дело по ч. 3 ст. 109 и ст. 168 УК РФ.

«Горение ликвидировано, в условиях задымления на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты <...>, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в публикации.

Вечером 26 июля в жилом доме на улице Корунковой в Ульяновске произошел взрыв, после которого загорелись три квартиры на третьем этаже. Губернатор региона Алексей Русских поручил руководству местных министерства здравоохранения и министерства социального развития выехать на место происшествия для координации работы сотрудников экстренных служб. Специалистам поручили следить за оказанием помощи пострадавшим и решить вопросы предоставления гражданам материальной помощи.

Позже пресс-служба МЧС РФ заявила, что из-за ЧП пострадали пять человек. В тот момент было известно, что спасти не удалось двоих из них.

Ранее в жилом доме в Москве взорвался газовый баллон.

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