Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пожарные ликвидировали открытое горение в доме в Ульяновске

Губернатор Русских: открытое горение ликвидировано в доме в Ульяновске

Сотрудники МЧС устранили открытое горение в многоквартирном доме в Ульяновске. Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем Telegram-канале.

«Силами МЧС на месте ЧП ликвидировано открытое горение. Причины пожара выясняются. Нахожусь на связи с нашими оперативными службами», — написал глава региона.

По данным МЧС, при пожаре в многоквартирном доме в Ульяновске пострадали три человека. Двоих не удалось спасти, среди них — двухлетний ребенок. В настоящее время пожарные тушат огонь в трех квартирах на третьем этаже. Спасатели эвакуировали жильцов дома и расселили их в гостинице.

В мэрии города предположили, что причиной пожара мог стать взрыв газового баллона.

На месте происшествия работают 68 сотрудников МЧС и 22 единицы техники.

До этого Русских поручил руководству местных министерства здравоохранения и министерства социального развития выехать на место происшествия. Специалисты должны заняться координацией оказания помощи пострадавшим, а также решить вопросы предоставления жильцам материальной помощи.

Ранее в жилом доме в Хабаровском крае произошел взрыв газа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами