Пожарные ликвидировали открытое горение в доме в Ульяновске

Сотрудники МЧС устранили открытое горение в многоквартирном доме в Ульяновске. Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем Telegram-канале.

«Силами МЧС на месте ЧП ликвидировано открытое горение. Причины пожара выясняются. Нахожусь на связи с нашими оперативными службами», — написал глава региона.

По данным МЧС, при пожаре в многоквартирном доме в Ульяновске пострадали три человека. Двоих не удалось спасти, среди них — двухлетний ребенок. В настоящее время пожарные тушат огонь в трех квартирах на третьем этаже. Спасатели эвакуировали жильцов дома и расселили их в гостинице.

В мэрии города предположили, что причиной пожара мог стать взрыв газового баллона.

На месте происшествия работают 68 сотрудников МЧС и 22 единицы техники.

До этого Русских поручил руководству местных министерства здравоохранения и министерства социального развития выехать на место происшествия. Специалисты должны заняться координацией оказания помощи пострадавшим, а также решить вопросы предоставления жильцам материальной помощи.

Ранее в жилом доме в Хабаровском крае произошел взрыв газа.