Хинштейн заявил, что пытается заставить жену отказаться от Instagram

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн опроверг сообщения о том, что его жена продает рекламу в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Слова парламентария приводит РБК в своем Telegram-канале.

По словам Хинштейна, его жена не размещает рекламу в Instagram. Депутат сообщил, что пытался повлиять на супругу и убедить ее отказаться от использования запрещенной в России социальной сети, однако пока ему это не удалось.

«Буду дальше ее убеждать проститься с «Инстой», хотя сделать это не так-то просто», — сказал он.

Хинштейн напомнил, что использование Instagram в РФ не нарушает законодательство страны.

25 июля депутат заявил, что уже до конца недели скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах россиян может снизиться до 40%, а к концу следующей — уже до 70%. По его словам, замедление платформы — вынужденный шаг. Хинштейн добавил, что меры не коснутся мобильной версии YouTube.

Ранее в России оценили, грозит ли блогерам потеря денег из-за замедления YouTube.