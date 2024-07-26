Минэкономразвития спрогнозировало замедление инфляции в РФ

Министерство экономического развития, как и Центральный банк России, предполагает, что инфляция в стране будет замедляться во второй половине текущего года. Об этом пишет РИА Новости.

«Исходим из того, что к концу года она [инфляция] будет снижаться. Этот процесс мы в принципе последние недели уже видим», – сказал журналистам министр Максим Решетников, отметив, что у ЦБ такие же ожидания.

На данный же момент оценка Минэкономики колеблется в пределах прогноза ЦБ, который составляет 6,5-7%, добавил глава МЭР.

Центральный банк России 26 июля увеличил свой прогноз по инфляции на 2024 год до 6,5-7% с предыдущих 4,3-4,8%. Кроме того, регулятор расширил диапазон ожиданий роста цен на следующий год до 4-4,5% с ранее установленного уровня в 4%. Эти данные были опубликованы в обновленном среднесрочном прогнозе банка в пятницу.

До этого глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ежемесячные темпы роста инфляции начнут снижаться уже в июле. По ее словам, регулятор исходит из того, что под влиянием его решений по денежно-кредитной политике будет происходить значимое замедление темпов роста потребительских цен.

Ранее в Центробанке заявили о первом за 10 лет перегреве экономики РФ.