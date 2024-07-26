Фигуранта дела Булгакова штрафовали за плохую профилактику COVID на пищекомбинате

Суд в 2021 году оштрафовал на 25 тысяч рублей гендиректора «Грязинского пищевого комбината» (ГПК) Валерия Ковалевича, который арестован по делу экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова, за недостаточную профилактику коронавируса COVID-19 на предприятии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на постановление Грязинского городского суда Липецкой области.

В документе указано, что в сентябре 2021 года специалисты расследовали причины распространения коронавируса среди работников ГПК. Оказалось, что на комбинате не проводились в полной мере противоэпидемические мероприятия. По итогам проверки суд обязал Ковалевича выплатить административный штраф в размере 25 тысяч рублей.

На днях суд арестовал трех топ-менеджеров, входящих в совет директоров пищекомбината, в том числе Ковалевича, по делу Булгакова.

До этого источник РИА Новости рассказал, что Булгаков, используя служебное положение, лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат» при заключении контрактов с оборонным ведомством и получал откаты от этой коммерческой структуры. По итогам 2023 года чистая прибыль ГПК составила почти 500 млн рублей.

Ранее по месту проживания Булгакова прошли обыски.