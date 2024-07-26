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Молодого человека на гидроцикле унесло течением в Ленобласти

В Ленобласти молодого человека на гидроцикле унесло течением

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Молодого человека на гидроцикле унесло течением от базы отдыха в Ленобласти. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел в Приозерском районе. Молодого человека, который катался на гидроцикле напротив базы отдыха Лосево, стало уносить течением.

По словам очевидицы, юноша за рулем водного транспорта явно не справлялся с управлением и нуждался в помощи. Была ли оказана помощь молодому человеку на данный момент не уточняется.

До этого под Туапсе трех туристок, которые катались на сапбордах возле коттеджного поселка Сосновый берег, унесло в открытое море. К моменту прибытия спасателей одна из пострадавших смогла самостоятельно вернуться на берег, но две другие еще оставались в воде.

Ранее часы Apple спасли жизнь затерявшегося в заливе бодисерфера.

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