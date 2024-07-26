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Клиентка бросила урну в работницу Wildberries из-за проблем с возвратом заказа

В Челябинской области клиентка напала на работницу Wildberries из-за заказа

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Телеграм-канал «‎SHOT ПРОВЕРКА»‎

В Челябинской области клиентка стала швырять в работницу Wildberries вещи из-за проблем с возвратом заказа. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал «Shot Проверка».

По информации Telegram-канала, клиентка вступила с сотрудницей маркетплейса в словесный конфликт из-за проблем с возвратом своего заказа. Работница пункта выдачи попыталась объяснить женщине, что ничем не может ей помочь в сложившейся ситуации, и тогда покупательница бросила в нее товаром, а затем урной и открытыми ножницами. Корзина для мусора в полете чуть не попала в другую клиентку, которая вынуждена была наблюдать за потасовкой.

Сотрудница Wildberries решила дать отпор агрессивной женщине и вытолкала ее за дверь, которую затем закрыла на ключ — напавшая на нее клиентка пыталась вернуться в помещение. После этого работница пункта выдачи попросила вызвать на место сотрудников правоохранительных органов.

Ранее в Москве женщина напала на сотрудницу пункта выдачи заказов «Яндекс Маркета».

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