В посольстве отреагировали на сообщения об аресте россиян в ФРГ

Посольство РФ в Германии не получало сведений об аресте двух россиян, обвиняемых в сборе средств для террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России). Об этом РИА Новости сообщили в дипмиссии.

«В случае обращения дипмиссия готова предоставить консульскую помощь в соответствии с законодательством Российской Федерации», — сообщили в посольстве.

25 июля прокуратура Германии сообщила, что правоохранители арестовали двух граждан РФ по обвинению в сборе денежных средств для террористической группировки. По этому делу следователи провели обыски в Берлине, Гамбурге и Саксонии.

По данным Генпрокуратуры ФРГ, летом 2022 года россияне стали членами преступной организации, которая собирала деньги в Германии и других странах Евросоюза, чтобы передать их террористам ИГ. Также собранные средства шли на помощь женам боевиков, отбывающих наказания в местах лишения свободы.

До этого в Германии задержали предполагаемого сторонника ИГ. У него тройное гражданство: Германии, Марокко и Польши.

Ранее сторонник ИГИЛ планировал теракт в соборе Парижской Богоматери и был задержан.