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Журналист Зыгарь обжаловал приговор по делу о фейках о российских войсках

Адвокаты журналиста Зыгаря обжаловали приговор по делу о фейках об армии РФ

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Адвокаты журналиста Михаила Зыгаря (признан в РФ иностранным агентом), обвиненного в распространении фейков о деятельности Вооруженных сил РФ, подали апелляцию на решение приговорить его к 8,5 года лишения свободы. Об этом сообщается на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

«Текущее состояние [приговора] — обжалован», — говорится в материалах Басманного районного суда.

На сайте уточняется, что апелляционная жалоба была зарегистрирована 25 июля. Позднее ее рассмотрит Московский городской суд.

23 июля Басманный районный суд Москвы заочно приговорил Зыгаря к 8,5 года колонии общего режима по делу о распространении ложной информации о деятельности российских войск. Кроме того, инстанция лишила журналиста права заниматься администрированием интернет-ресурсов в течение четырех лет.

В апреле министерство внутренних дел РФ объявило Зыгаря в розыск в связи с возбуждением против него уголовного дела.

При этом журналист покинул страну еще в 2022 году. В том же году российские министерство юстиции признало его иностранным агентом.

Ранее в РФ отменили приговор бывшему полицейскому, осужденному за распространение фейков об армии.

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