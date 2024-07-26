В Израиле продлили запрет на вещание канала Al Jazeera

Окружной суд Тель-Авива продлил запрет на вещание катарского телеканала Al Jazeera и закрытие его 21 офиса на территории Израиля еще на 45 дней. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

5 июня окружной суд Тель-Авива утвердил иск правительства Израиля о прекращении вещания катарского телеканала на территории страны с 5 мая на 35 дней. 9 июня израильский министр связи Шломо Каръи подписал указ о продлении действия предписания до 25 июля.

23 июля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что не откажется от победы над радикальным палестинским движением ХАМАС в секторе Газа. Политик подчеркнул, что решения, которые принимают израильские власти, являются судьбоносными для будущего государства.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее Россия обвинила Израиль в игнорировании мирных подходов.