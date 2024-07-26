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Издание «Bild на русском» попало в список иноагентов в РФ

Минюст внес в список иноагентов издание «Bild на русском»

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Министерство юстиции РФ расширило список иностранных агентов, добавив в него издание «Bild на русском» (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Bild на русском» распространял недостоверную информацию о политике органов публичной власти РФ и недостоверные сведения о Вооруженных силах РФ», — отмечается в тексте.

В Минюсте добавили, что издание выступало против специальной военной операции на Украине и публиковало материалы иноагентов.

19 июля Минюст внес в список иноагентов священника Григория Михнова-Вайтенко (признан в РФ иностранным агентом), пианиста Евгения Кисина (признан в РФ иностранным агентом), экс-координатора сторонников Алексея Навального в Саратове Дмитрия Цибирева (признан в РФ иностранным агентом) и блогера Юрия Швеца (признан в РФ иностранным агентом).

Незадолго до этого министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов блогера Дарью Богданову (признана в РФ иностранным агентом), правнучку знаменитого советского летчика Валерия Чкалова.

Ранее общественник Виталий Бородин призвал признать актрису Чулпан Хаматову иноагентом.

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