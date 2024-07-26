Россиянам рассказали, когда можно купить самый спелый арбуз

Наиболее спелые арбузы в России начнут продавать в августе, самым удачным периодом для его приобретения является отрезок с 1 августа по 5 сентября. Об этом NEWS.ru рассказал депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Однако эксперт предупредил, что ближе к концу августа жители северных регионов страны могут столкнуться с некачественными плодами. При выборе арбуза он советует оценивать его вес и наличие повреждений на корке.

«С 1 по 15 августа — это пик сезона. Арбузы в этот период отличаются особенно насыщенным вкусом и сладостью. Важно следить за советами продавцов и проверять степень зрелости. Бывалые покупатели рекомендуют постукивать по кожуре арбуза: звук должен быть глухим. Также стоит обратить внимание на «хвостик» — если он сухой, это знак, что фрукт созрел», — сказал Чаплин.

Врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина до этого говорила, что определить наличие пестицидов в арбузах и дынях по внешнему виду невозможно, но плоды, продающиеся в магазинах, в большинстве случаев безопасны. По ее словам, продукты, поступающие в легальную торговлю, проходят проверки на содержание вредных веществ, а также имеют все необходимые документы.

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