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Для москвичей проведут мастер-класс по силовым тренировкам

«Чемпионат» проведет фитнес-челлендж на DDX Fitness Fest

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Depositphotos

В музее-заповеднике «Коломенское» 28 июля на фестивале здорового образа жизни DDX Fitness Fest редактор спортивного портала «Чемпионат», ведущая шоу «Испытано на себе» Алия Нургалеева и участник реалити-шоу «Титаны», блогер Шамиль Гимаев проведут мастер-класс по тренировкам на силу и выносливость, сообщает портал «Чемпионат».

Все желающие смогут попробовать повторить отжимания Шамиля Гимаева с девушкой на спине, а также принять участие в других испытаниях.

Победители челленджей получат автографы и фирменные подарки от «Чемпионата».

В рамках фестиваля для посетителей проведут более 150 групповых тренировок, а также пройдут розыгрыши призов, встречи с известными блогерами и выступления артистов.

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