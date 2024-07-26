Для москвичей проведут мастер-класс по силовым тренировкам

В музее-заповеднике «Коломенское» 28 июля на фестивале здорового образа жизни DDX Fitness Fest редактор спортивного портала «Чемпионат», ведущая шоу «Испытано на себе» Алия Нургалеева и участник реалити-шоу «Титаны», блогер Шамиль Гимаев проведут мастер-класс по тренировкам на силу и выносливость, сообщает портал «Чемпионат».

Все желающие смогут попробовать повторить отжимания Шамиля Гимаева с девушкой на спине, а также принять участие в других испытаниях.

Победители челленджей получат автографы и фирменные подарки от «Чемпионата».

В рамках фестиваля для посетителей проведут более 150 групповых тренировок, а также пройдут розыгрыши призов, встречи с известными блогерами и выступления артистов.