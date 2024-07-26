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По месту проживания экс-замглавы Минобороны Булгакова прошли обыски

ТАСС: по месту проживания экс-замглавы Минобороны Булгакова прошли обыски

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Сергей Пятаков/РИА Новости

Следователи провели обыски по  месту проживания бывшего заместителя министра обороны России,  генерала армии Дмитрия Булгакова. Об  этом сообщает ТАСС со ссылкой на  правоохранительные органы.

По словам собеседника агентства, после обыска Булгаков был доставлен на  допрос в  Следственный комитет (СК)  и  задержан в  рамках возбужденного уголовного дела о  коррупции.

26 июля Булгакова задержали по уголовному делу коррупционной направленности. Во время работы в министерстве обороны генерал отвечал за материально-техническое обеспечение армии. В сентябре 2022 года он покинул ведомство в связи с переходом на другую работу.

По данным правоохранительных органов, при Булгакове действовала система поставки в войска некачественного питания по завышенной стоимости, которая работала даже в условиях специальной военной операции на Украине. Представитель СК России Светлана Петренко в свою очередь сообщила, что Булгакову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее стало известно, от кого получал откаты Булгаков.

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