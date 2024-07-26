В Роскомнадзоре назвали причину принятия мер в отношении видеохостинга YouTube

Многочисленные нарушения российского законодательства и неуважение к РФ и ее гражданам стали основанием для принятия мер в отношении видеохостинга YouTube. Об этом рассказали РИА Новости в Роскомнадзоре (РКН).

«Многочисленные нарушения нашего законодательства, неуважение к нашей стране и гражданам являются основанием для принятия мер в отношении YouTube. И у нас достаточно инструментов для мотивации компании в такой ситуации, право их использования мы оставляем за собой», — сообщили в ведомстве.

По словам источника, YouTube заблокировал 200 российских каналов, 80 из них — в этом году. 10 июля Роскомнадзор направил директору головного офиса Google требование о разблокировке указанных каналов, однако американская компания никак не отреагировала на обращение.

25 июля председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что уже до конца недели скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах россиян может снизиться до 40%, а к концу следующей — уже до 70%. Депутат добавил, что меры не коснутся мобильной версии YouTube.

Ранее певец Shaman провел митинг у посольства США после блокировки своего канала на YouTube.