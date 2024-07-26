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Набиуллина рассказала о влиянии повышенной ключевой ставки на кредиты компаниям

Набиуллина: повышение ключевой ставки снизит рост кредитов с плавающей ставкой

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Пресс-служба Банка России/РИА «Новости»

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что недавнее повышение ключевой ставки снизит темпы кредитов с плавающей ставкой для компаний. Данное заявление опубликовано на сайте регулятора.

По словам главы ЦБ, в последние полгода ключевая ставка несколько сдерживала темпы роста кредита, но его динамика все еще далека от сбалансированной.

Набиуллина отметила, что рост спроса на кредиты в текущем году существенно превзошел оценки аналитиков ЦБ.

«В расчете на снижение ключевой ставки уже в этом году, как ранее предполагал наш прогноз, предприятия продолжили быстро наращивать заимствования по плавающим ставкам», – пояснила она.

По словам Набиуллиной, прирост кредитования по плавающим ставкам составил почти 99% от общего увеличения рублевого кредитования для предприятий с начала года. Кроме того, заемщики были готовы принимать кредиты по более высоким ставкам, учитывая растущие инфляционные ожидания, рекордные уровни прибыли и стремление занять освободившиеся перспективные ниши на рынке, подчеркнула Набиуллина.

До этого руководитель Центробанка заявила, что ежемесячные темпы роста инфляции начнут снижаться уже в июле.

Ранее ЦБ повысил ключевую ставку до 18%.

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